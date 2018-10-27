Цена на газ не повлияет на субсидантов - Гройсман

Повышение цен на газ не повлияет на людей, которые получают субсидии. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает РБК-Украина.
"Мы рассчитываем, что в 2019 году будет около 6,9 млн семей, получающих субсидию. Мы готовы к такой цифре. Повышение цен на газ не повлияет на тех людей, которые получают субсидии. Доля, которую они платили, не изменится. Все остальное оплатит государство", - сообщил Гройсман.
Он напомнил, что в бюджете-2019 году предусмотрено 55 млрд гривен на субсидии и социальную поддержку людей, нуждающихся в помощи. По его мнению, этого хватит, чтобы "защитить всех, кому это необходимо".
Как сообщалось, с 1 ноября цены на газ для населения вырастут на 23,5%. В Кабмине необходимость такого решения объяснили угрозой дефолта из-за неподписания соглашения с западными кредиторами.
В свою очередь, президент Петр Порошенко поручил правительству расширить программу субсидий для населения из-за повышения цен на газ.
Повысить тарифы. Новый ультиматум Украине от МВФ
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Источник: korrespondent.net
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