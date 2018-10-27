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27. 10. 2018

Мэрия Барселоны призвала упразднить монархию в Испании

На заседании мэрии Барселоны в пятницу, 26 октября, принята резолюция, в которой призывают к упразднению в Испании монархии и критикуется позиция испанского короля Фелипе VI по каталонской проблеме, передает Интерфакс.

Как сообщает испанская телерадиокомпания RTVE, резолюцию поддержали 29 представителей совета из 41. В голосовании не приняли участие представители партий, выступающих за территориальную целостность Испании. Они покинули зал заседаний в момент голосования.

В резолюции в частности содержится осуждение вмешательства короля в каталонский кризис и оправдание им насилия, примененного сотрудниками органов правопорядка 1 октября прошлого года при попытке проведения в Каталонии референдума о независимости, который Мадрид считает незаконным.

В документе также отмечается приверженность республиканским ценностям и содержится призыв к упразднению монархии - устаревшего и антидемократического института.

Ранее десятки тысяч каталонцев, выступающие за единство с Испанией, вышли на улицы, чтобы отметить национальный день.

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Источник: korrespondent.net

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