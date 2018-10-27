Подозреваемого в отправке бомб нашли по отпечатку пальца - ФБР

Директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй заявил, что подозреваемый в рассылке взрывных устройств выявлен благодаря отпечатку его пальца на одной из посылок.
"Отпечаток пальца подозреваемого указал на его причастность к посылкам со взрывными устройствами", - сказал Рэй, выступая на брифинге. Кроме того, по его словам, были проведены ДНК-тесты.
Кристофер Рэй отметил, что посылки со взрывными устройствами поступили по 13 адресам. При этом он не исключил поступления других подозрительных посылок. Глава ФБР добавил, что о мотивах действий подозреваемого пока ничего неизвестно.
"Несмотря на то, что лабораторная экспертиза все еще продолжается, мы точно знаем, что взрывные устройства не были муляжами", - подчеркнул глава ФБР.
FLASH: Cesar Sayoc, 56, pictured in this booking photo from an arrest, via @browardsheriff pic.twitter.com/zUSXxPlOyZ— Myles Miller (@MylesMill) 26 октября 2018 г.
Как сообщил генпрокурор США Джефф Сешнс, задержанному во Флориде по делу о рассылке посылок со взрывоопасным веществом в США Сесару Сайоку предъявлены обвинения по пяти статьям уголовного кодекса США, ему грозит до 58 лет тюрьмы.
"Сегодня ему были предъявлены федеральные обвинения по пяти статьям... По этим обвинениям подозреваемый может быть осужден на срок до 58 лет тюремного заключения", - заявил генпрокурор на пресс-конференции.
Ранее в США был задержан мужчина, который может быть причастен к отправке посылок с взрывными устройствами.
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Источник: korrespondent.net
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