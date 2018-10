Подозреваемого в отправке бомб нашли по отпечатку пальца - ФБР

Директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй заявил, что подозреваемый в рассылке взрывных устройств выявлен благодаря отпечатку его пальца на одной из посылок.

"Отпечаток пальца подозреваемого указал на его причастность к посылкам со взрывными устройствами", - сказал Рэй, выступая на брифинге. Кроме того, по его словам, были проведены ДНК-тесты.

Кристофер Рэй отметил, что посылки со взрывными устройствами поступили по 13 адресам. При этом он не исключил поступления других подозрительных посылок. Глава ФБР добавил, что о мотивах действий подозреваемого пока ничего неизвестно.

"Несмотря на то, что лабораторная экспертиза все еще продолжается, мы точно знаем, что взрывные устройства не были муляжами", - подчеркнул глава ФБР.

FLASH: Cesar Sayoc, 56, pictured in this booking photo from an arrest, via @browardsheriff pic.twitter.com/zUSXxPlOyZ