Порошенко рассказал об отношениях с Лукашенко

Президент Украины Петр Порошенко полностью доверяет своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко и отмечает важную роль Беларуси в организации минских переговоров.

"Доверяю ли я Лукашенко? На 100% доверяю. Мы должны сделать все, чтобы прекратить войну. Мы должны сделать все, чтобы перестали убивать украинцев. Мы должны сделать все, чтобы были выведены российские войска. И мы должны сделать все, чтобы началось политическое урегулирование через выборы, но не фейковые выборы, которые Россия хочет провести через неделю, а настоящие выборы, и роль Беларуси здесь чрезвычайно важна", - сказал он на Первом форуме регионов Украины и Беларуси в пятницу, 26 октября, в Гомеле.

Глава Украинского государства напомнил, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе работает в Минске и "Беларусь все, что может, делает, чтобы организовать эту работу".

По словам Порошенко, благодаря договоренностям в Минске были освобождены тысячи заложников. "Я очень удовлетворен тем, что благодаря нашим договоренностям была прорвана дипломатическая блокада, и для нас это тоже важно, поскольку для меня часть Беларуси навсегда остается в моем сердце", - добавил президент Украины.

Напомним, 26 октября Порошенко и Лукашенко встретились в Гомеле на Форуме регионов. По итогам встречи Лукашенко заявил, что между двумя странами нет неразрешимых проблем.

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Источник: korrespondent.net