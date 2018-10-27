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27. 10. 2018

Пассажиров поезда Москва-Кишинев эвакуировали из-за звонка о бомбе

Пассажиры поезда Москва-Кишинев, более 70 человек, были эвакуированы из-за поступившего в полицию звонка с сообщением о заложенной в поезде бомбе. Звонивший мужчина заявил, что поезд, кроме того, якобы перевозит наркотики. Об этом изданию Sputnik заявила пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Мариана Бециву.

Поезд был остановлен, а пассажиры переправлены на станцию Пырлица Унгенского района. Спецслужбы тщательно проверили поезд, однако, как уточнила собеседница, никакого взрывного устройства не было найдено.

Автор ложного сообщения о заложенной бомбе был оперативно определен. Им оказался 62-летний житель Стрэшен, который стоит на учете у психиатра. Ему грозит крупный штраф.

Как известно, поезд Москва-Кишинев проходит через территорию Украины.

Ранее неизвестный мужчина позвонил в полицию и сообщил о минировании поезда Киев-Львов. 

В Киеве эвакуировали 700 человек из-за "минирования" поезда

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Источник: korrespondent.net

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