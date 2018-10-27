МИД Польши протестует из-за демонтажа львов на Лычаковском кладбище

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что посольство Польши в Украине протестует к МИД Украины из-за заявления Львовского облсовета о необходимости демонтажа скульптур львов на Лычаковском кладбище. Об этом сообщает Укринформ.
"Хочу проинформировать, что сегодня наше посольство в Киеве отреагировало на это в украинском МИД. Посмотрим. Надеюсь, что все еще можно договориться по этому делу", - сказал дипломат.
По словам главы МИД, он не хотел бы, чтобы эмоции доминировали над стратегической целью Польши, которая заключается в развитии положительных дипломатических отношений с Украиной.
Чапутович добавил, что вопрос львов на кладбище был поставлен во время переговоров с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и украинский коллега пообещал проанализировать ситуацию.
Глава МИД отметил, что данные львы имеют огромное символическое значение для Польши.
Напомним, 25 октября депутаты Львовского облсовета приняли заявление, в котором выражается требование демонтировать скульптуры львов на Лычаковском кладбище во избежание провокаций. При этом депутаты настаивают на проведении правоохранительными органами расследования появления этих скульптур на кладбище.
Львы были возвращены на кладбище в декабре 2015 года по инициативе министерства культуры Польши, без согласования с украинской стороной. Чтобы избежать обострения ситуации, скульптуры тогда не демонтировали, а закрыли деревянными щитами.
Ранее к 100-летию создания Западно-Украинской Народной Республики во Львове установили бронзового льва с герба ЗУНР.
Во Львове демонтируют памятник Славы советским воинам
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Источник: korrespondent.net
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