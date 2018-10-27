Итоги 26.10: Встреча в Гомеле и евробонды Украины

Украина разместила евробонды на $2 млрд

Украина в среду, 25 октября, разместила еврооблигации на 2 млрд долларов.

Отмечается, что Украина разместила 5,25-летние еврооблигации на $750 млн и 10-летние – на $1,25 млрд.

Умер актер Николай Караченцов

В России скончался известный советский и российский актер Николай Караценцов. На момент смерти ему было 73 года. Он умер за день до своего 74 дня рождения.

Последние два дня актер находился в очень тяжелом состоянии. А утром у него отказали почки.

Трамп снова предложил Путину посетить Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить Вашингтон в начале 2019 года. Об этом сообщил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.

Болтон передал приглашение Путину во время встречи в Москве на этой неделе.

Укрпочта отказалась доставлять пенсии

Укрпочта не будет доставлять пенсии с начала 2019 года. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

"С 1 января 2019 года не будем доставлять пенсии, закроем 5-7 тысяч стационарных отделений, уволим часть административного и производственного персонала", – сообщил Смилянский.

В Нацполиции назвали самый криминальный город Украины

Самым криминальным городом Украины на сегодняшний день являются Черкассы. Об этом в пятницу, 26 октября, сообщил замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Аброськин привел в пример Мариуполь. По его словам, там общество, полиция и военные делают все возможное для порядка в прифронтовом городе.

На заправках Украины рекордно подорожал автогаз

Розничная стоимость автогаза в Украине с 25 по 26 октября продолжила рост на 20-25 коп./л, достигнув исторического рекорда стоимости.

Таким образом, средняя цена на сжиженный газ на АЗС выросла до 16,23 грн/л.

Порошенко и Лукашенко встретились в Гомеле

Президент Украины Петр Порошенко и президент Беларуси Александр Лукашенко провели в Гомеле встречу в формате "тет-а-тет".Об этом в пятницу, 26 октября, сообщает пресс-служба президента Украины.

В начале переговоров Порошенко поблагодарил за инициативу проведения Первого форума регионов Украины и Республики Беларусь и отметил его результативность.

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Источник: korrespondent.net