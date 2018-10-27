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27. 10. 2018

В столкновениях на границе с Израилем погибли четыре палестинца

В результате столкновений вдоль границы сектора Газа с Израилем погибли четверо палестинцев, еще минимум 50 человек получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные медиков.
 

"Израильские силовики застрелили четырех палестинцев и ранили по меньшей мере 50 человек, которые принимали участие в протестах на границе с сектором Газа в пятницу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в пятничных протестах приняли участие около 16 тысяч палестинцев, которые собрались вдоль границы Газы. Они бросали в израильских военных камни и другие предметы. В ответ израильские военные открывали огонь по протестующим.

По данным палестинской стороны, за время так называемого Большого марша возвращения, который начался 30 марта, израильские военнослужащие убили по меньшей мере 212 палестинцев. Один израильский солдат был застрелен палестинским снайпером.

Две недели назад во время столкновений на границе погибли пять палестинцев.

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Источник: korrespondent.net

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