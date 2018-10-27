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27. 10. 2018

Девушка упала в обморок, выиграв конкурс красоты

Финалистка конкурса Miss Grand International, парагвайка Клара Соса, упала в обморок на сцене после того, как ее объявили победительницей. Видеозапись появилась в сети.

Стоявшая рядом с ней соперница из Индии Минакши Чаудхари не смогла подхватить девушку.

На кадрах конкурсантки стоят друг напротив друга, держась за руку и ожидая объявления ведущего. Когда тот произнес Парагвай, Соса пошатнулась и рухнула на подмостки. Через некоторое время она пришла в себя и смогла примерить корону.

Miss Grand International входит в "большой шлем" конкурсов красоты. В этом году он проходил в Мьянме.

Ранее была повторно избрана Мисс Украина. Очередную победительницу выбрали после дисквалификации Вероники Дидусенко.

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Источник: korrespondent.net

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