Пентагон согласился отправить войска на границу с Мексикой

Глава Пентагона Джеймс Мэттис утвердил запрос Министерства внутренней безопасности США о направлении дополнительных войск к границе США и Мексики. Об этом говорится в заявлении на сайте министерства обороны.
В заявлении сказано, что Мэттис одобрил предоставление "для усиления миссии Министерства национальной безопасности, Таможенной и пограничной службы вдоль юго-западной границы".
Военные будут обязаны оказывать гражданским властям помощь в "планировании, инженерную поддержку, авиационную поддержку для перемещения сотрудников ведомств, медицинских бригад".
В Пентагоне уточнили, что основная роль в операции будет исполняться Северным командованием Вооруженных сил США. Но в сообщении не указано какое именно количество военных намерены направить на границу с Мексикой.
Данное решение было принято после заявлений президента США Дональда Трампа, который обещал отправить военных на границу для того, чтобы остановить поток мигрантов.
Напомним, марш мигрантов из стран Центральной Америки в США, начавшийся с участием 200 человек, чуть более чем за неделю вырос до 7000 участников.
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Источник: korrespondent.net
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