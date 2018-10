Израиль нанес авиаудары по 80 объектам в секторе Газа

Армия Израиля заявила о нанесении авиаударов по 80 объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщается сайте ведомства.

"Израильские ВВС нанесли масштабные удары по примерно 80 целям ХАМАС по всему сектору Газа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что вертолеты и самолеты вооруженных сил Израиля начали атаковать "террористические цели в секторе Газа".

Бомбардировки стали ответными действиями на 14 выпущенных ракет со стороны палестинских боевиков по территории Израиля. В пресс-службе заявили, что восемь из них были перехвачены при помощи системы противоракетной обороны Железный купол.

Также сообщается, что с момента начала ответных ударов в приграничных районах Израиля возобновили сирены тревоги, которые сообщают жителям о новых обстрелах.

On the bottom right of the screen, the Iron Dome fires missiles to intercept rockets fired from #Gaza towards homes in #Israel. 8/14 rockets fired from Gaza were successfully intercepted by the soldiers operating the Iron Dome. pic.twitter.com/eX4usJyvnE