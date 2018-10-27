Израиль нанес авиаудары по 80 объектам в секторе Газа

Армия Израиля заявила о нанесении авиаударов по 80 объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщается сайте ведомства.
"Израильские ВВС нанесли масштабные удары по примерно 80 целям ХАМАС по всему сектору Газа", - говорится в сообщении.
В пресс-службе заявили, что вертолеты и самолеты вооруженных сил Израиля начали атаковать "террористические цели в секторе Газа".
Бомбардировки стали ответными действиями на 14 выпущенных ракет со стороны палестинских боевиков по территории Израиля. В пресс-службе заявили, что восемь из них были перехвачены при помощи системы противоракетной обороны Железный купол.
Также сообщается, что с момента начала ответных ударов в приграничных районах Израиля возобновили сирены тревоги, которые сообщают жителям о новых обстрелах.
On the bottom right of the screen, the Iron Dome fires missiles to intercept rockets fired from #Gaza towards homes in #Israel. 8/14 rockets fired from Gaza were successfully intercepted by the soldiers operating the Iron Dome. pic.twitter.com/eX4usJyvnE— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 26 октября 2018 г.
После этого армия Израиля сообщила, что со стороны сектора Газа было выпущено еще 2 новых ракеты. Они также были сбиты.
WATCH: We just struck Hamas' General Security Services‘ HQ in #Gaza in response to rockets fired at #Israel. We warned the building's occupants to evacuate several times prior to the strike. pic.twitter.com/Eb5nz80i4f— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 27 октября 2018 г.
"Мы продолжаем наносить удары по террористическим целям в Газе", - заявили в Армии Израиля.
IMAGES BRUTES : Voilà à quoi ça ressemble quand des roquettes sont interceptées juste au-dessus de votre maison.— Tsahal (@Tsahal_IDF) 26 октября 2018 г.
10-12 roquettes ont été tirées depuis #Gaza vers #Israël, le système de défense aérien Dôme de Fer en a interceptées plusieurs. pic.twitter.com/QdebWakBly
Отметим, в октябре обоюдные обстрелы Израиля и сектора Газа участились. Двумя днями ранее стороны снова обменялись ударами.
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Источник: korrespondent.net
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