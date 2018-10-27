Израиль нанес авиаудары по 80 объектам в секторе Газа

Армия Израиля заявила о нанесении авиаударов по 80 объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщается сайте ведомства.

"Израильские ВВС нанесли масштабные удары по примерно 80 целям ХАМАС по всему сектору Газа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что вертолеты и самолеты вооруженных сил Израиля начали атаковать "террористические цели в секторе Газа".

Бомбардировки стали ответными действиями на 14 выпущенных ракет со стороны палестинских боевиков по территории Израиля. В пресс-службе заявили, что восемь из них были перехвачены при помощи системы противоракетной обороны Железный купол.

Также сообщается, что с момента начала ответных ударов в приграничных районах Израиля возобновили сирены тревоги, которые сообщают жителям о новых обстрелах.

On the bottom right of the screen, the Iron Dome fires missiles to intercept rockets fired from #Gaza towards homes in #Israel. 8/14 rockets fired from Gaza were successfully intercepted by the soldiers operating the Iron Dome. pic.twitter.com/eX4usJyvnE — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 26 октября 2018 г.

После этого армия Израиля сообщила, что со стороны сектора Газа было выпущено еще 2 новых ракеты. Они также были сбиты.

WATCH: We just struck Hamas' General Security Services‘ HQ in #Gaza in response to rockets fired at #Israel. We warned the building's occupants to evacuate several times prior to the strike. pic.twitter.com/Eb5nz80i4f — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 27 октября 2018 г.

"Мы продолжаем наносить удары по террористическим целям в Газе", - заявили в Армии Израиля.

IMAGES BRUTES : Voilà à quoi ça ressemble quand des roquettes sont interceptées juste au-dessus de votre maison.



10-12 roquettes ont été tirées depuis #Gaza vers #Israël, le système de défense aérien Dôme de Fer en a interceptées plusieurs. pic.twitter.com/QdebWakBly — Tsahal (@Tsahal_IDF) 26 октября 2018 г.

Отметим, в октябре обоюдные обстрелы Израиля и сектора Газа участились. Двумя днями ранее стороны снова обменялись ударами.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net