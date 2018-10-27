Рассылка бомб в США: СМИ рассказали о подозреваемом

Арестованного по подозрению в рассылке пакетов со взрывчаткой критикам президента США Дональда Трампа зовут Сезар Сайок-младший, ему 56 лет. Об этом сообщает телеканал NBC.
Сайок родился в Нью-Йорке, в детстве переехал во Флориду. Он является зарегистрированным членом Республиканской партии, его белый фургон, сейчас задержанный правоохранителями, обклеен фотографиями Трампа, сообщает издание.
У пмужчины имется криминальное прошлое. В 2002 году он был обвинен в "угрозе бомбой", за что получил один год испытательного срока, пишет USA Today.
Кроме того, Сайок дважды был арестован - в 1992 и 2014 годах. В последний раз - за кражу. Он пытался вынести из супермаркета корзину с продуктами на сумму 239 долларов.
Сезар Сайок-младший также имел проблемы с деньгами. В 2012 году он подал документы на признание его банкротом. Сайок в то время жил с матерью и был должен банкам 20 000 долларов при годовом доходе в 7500 долларов. В течение 2009-2010 годов он получал пособие по безработице. В 2009 году у него отобрали дом в Форт-Лодердейле, курортном городке во Флориде.
Как сообщает прокуратура южного округа штата Нью-Йорк, подозреваемый критиковал в Twitter некоторых из адресатов этих посылок.
Так, 24 октября американец оставлял “записи с критикой в отношении, помимо прочих, (бывшего) президента (США) Барака Обамы и (финансиста) Джорджа Сороса”.
На данный момент властям известно об отправке Сайаком 13 посылок с самодельными взрывными устройствами. Из документа прокуратуры следует, что во многие из посылок американец вложил фотографии, на которых на изображении адресатов стояли красные кресты.
Как говорится в заявлении, Сайаку уже предъявлены обвинения по пяти пунктам. Ему инкриминируется транспортировка и отправка по почте взрывчатки, угрозы “в адрес экс-президента и других лиц”, а также “коммуникациям между штатами”, преследования в отношении сотрудников федеральных ведомств.
Ранее в ФБР заявили, что мужчину удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев.
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Источник: korrespondent.net
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