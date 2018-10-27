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27. 10. 2018

Глава Нафтогаза назвал Украину "фейл-кейсом"

Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Украина представляет собой "фейл-кейс", пишет журнал Новое время.

"Если убрать эмоции, мы - классический фейл-кейс. Не лидеры и не середнячки. Поэтому вопрос, как нам выиграть в глобальной конкуренции, с каждым годом все сложнее", - заявил Коболев.

По мнению Коболева, мировые лидеры будут развиваться высокими темпами, что привлечет в эти страны квалифицированные кадры. Таким образом, в качестве одного из самых важных выступит фактор качества человеческого потенциала, при этом шансы Украины выйти в лидеры падают в геометрической прогрессии. Все это требует от Украины принятия радикальных шагов, считает он.

Наиболее эффективный рецепт, по мнению Коболева, - создать в Украине рынок, характеризующийся постоянной конкуренцией всех игроков за главный ресурс - капитал.

Ранее Коболев пояснил, почему перевел свою многомиллионную премию за победу над Газпромом в Стокгольмском арбитраже матери в США.

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Источник: korrespondent.net

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