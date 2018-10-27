Вступил в силу закон о гендерном равенстве в армии

В Украине в субботу, 27 октября, вступил в силу закон о равных правах женщин и мужчин на службе в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях.
Законом, в частности, предоставляются равные возможности лицам обоих полов по заключению контракта на прохождение военной службы, и определяется, что женщины могут заключать контракт на прохождение военной службы до достижения предельного возраста пребывания на военной службе.
Также закрепляется принцип, согласно которому женщины проходят военную службу на равных началах с мужчинами, включая равный доступ к должностям и воинским званиям и равный объем ответственности при исполнении обязанностей военной службы.
Документом отменяются необоснованные ограничения по службе женщин в военном запасе и прохождению военных сборов мужчинами и женщинами.
По новым правилам от прохождения сборов освобождаются не все женщины, как раньше, а только беременные.
Напомним, 6 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №6109 о создании равных условий и возможностей для службы женщин и мужчин в ВСУ. За проголосовали 247 нардепов.
Ранее сообщалось, что в украинской армии служат и работают более 55 тысяч женщин. По контракту служат 25 тысяч женщин, из них более трех тысяч – офицеры.
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Источник: korrespondent.net
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