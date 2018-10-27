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27. 10. 2018

Матиос рассказал о небоевых потерях на Донбассе

За все время военных действий на Донбассе небоевые потери ВСУ составили 2700 человек. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в интервью Зеркалу недели.

 

"За четыре года из 2700 небоевых безвозвратных и санитарных потерь 891 случай - болезни, 318 - ДТП, 177 - несчастные случаи, 175 - отравление (алкоголем, наркотиками), 172 - неосторожное обращение с оружием, 101 - нарушение мер безопасности, 228 - убийства, 615 - самоубийства", — сказал он.

При этом, по его словам, только треть самоубийств совершены в зоне операции во время несения службы, остальные - после отбытия силовиков в пункты постоянной дислокации на восстановление.

"Самоубийства - страшная проблема и большая трагедия", - добавил прокурор.

Также Матиос отметил, что системной государственной психосоциальной реабилитации и адаптации ветеранов в Украине сейчас нет. 

Отметим, по состоянию на середину сентября на Донбассе погибли 2911 украинских военных, в том числе более 80 в этом году.

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Источник: korrespondent.net

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