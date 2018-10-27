Работники Новоодесской центральной районной больницы утром в субботу, 27 октября, перекрыли трассу общегосударственного значения Николаев - Ульяновка, сообщает издание Новости-N.
Около ста человек вышли на трассу сразу в двух местах: возле районной администрации и у моста. Медработники ходят взад-вперед по пешеходному переходу и не дают проезжать автомобилям. Сотрудники полиции организовали движение транспорта в объезд.
Причиной блокирования транспортной магистрали стала невыплата зарплаты, которую медработники не получают уже в течение трех месяцев.
На данный момент никто из представителей власти к пикетчикам не вышел. Городской голова Новой Одессы Александр Поляков, также несколько работников райгосадминистрации наблюдают за происходящим издалека, к людям не подходят.
Cмотрите фотогалерею: В Николаевской обалсти медработники перекрыли трассу
Тем временем на Донбассе продолжают протестовать шахтеры. Горняки требуют погасить достигшие почти полмиллиарда гривен долги по зарплатам.
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Источник: korrespondent.net
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