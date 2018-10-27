В США нашли тысячу человеческих зубов, замурованных в стену

В ходе строительных работ в городе Валдоста штат Джорджия рабочие наткнулись на приблизительно тысячу замурованных в стену человеческих зубов. Об этом сообщает местная газета Valdosta Daily Times.

Необычный тайник был обнаружен в стене второго этажа ремонтируемого старого здания в центре города.

По мнению краеведа Гарри Эванса, тайники делались зубными врачами, работавшими в этом здании в начале прошлого века.

Так, после его постройки в 1900 году туда въехал доктор Кларес Уиттингтон, а позднее там работал доктор Лестер Юменз.

Как отмечают местные волонтеры, это уже третий случай находки подобных тайников, при этом зубы также были скрыты в помещениях, в которых раньше практиковали стоматологи.

Ранее в Британии заявили, что разработали новый способ лечения зубов без пломбирования.

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Источник: korrespondent.net