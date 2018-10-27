В Кривом Роге во время "гонок на выживание" в субботу, 27 октября, автомобиль влетел в толпу. Об этом пишет Первый городской.

Инцидент случился в Саксаганском районе на автокроссе Кривбасс-экстрим. На очередном круге автомобиль вынесло в толпу зрителей.

По предварительной информации, двое человек травмировались. Их увезли в больницу.

Cмотрите фотогалерею: В Кривом Роге во время гонок авто влетело в толпу

Ранее в Ровно гонщик совершил наезд на старшего лейтенанта полиции.

Также сообщалось, что в Черноморске во время гонок водитель автомобиля врезался в кафе.

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Источник: korrespondent.net