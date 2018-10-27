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27. 10. 2018

Число пострадавших в гонках в Кривом Роге выросло до четырех

Число пострадавших в "гонках на выживание" в Кривом Роге выросло до четырех человек. Об этом в субботу, 27 октября, пишет Первый городской со ссылкой на Криворожский отдел полиции.

Отмечается, что во время наезда автомобиля пострадали двое детей и двое взрослых.

Детей госпитализировали в 8 горбольницу. У мальчика 5 лет закрытая травма грудной клетки. Также пострадала девочка 10 лет - врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, травму живота, внутреннее кровотечение, множественные ссадины. Ребенок находится в реанимации.

Еще одну женщину госпитализировали, у нее диагностировали закрытый перелом шейки бедра.

Напомним, в Кривом Роге состоялись "гонки на выживание". При выполнении каскадерского трюка автомобиль влетел в толпу и задел людей. Ранее сообщалось, что пострадали два человека.

Также ранее в Ровно гонщик совершил наезд на старшего лейтенанта полиции.

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Источник: korrespondent.net

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