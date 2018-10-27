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27. 10. 2018

Эрдоган пригласил Порошенко посетить Турцию - СМИ

Президент Украины Петр Порошенко посетит с официальным визитом Турцию по приглашению президента страны Реждепа Тайипа Эрдогана. Об этом в субботу, 27 октября, пишет Anadolu со ссылкой на источники.

Отмечается, что 3 ноября в Анкаре состоится седьмое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Украина, в котором примет участие Порошенко.

Дипломатические источники в Анкаре сообщают, что участие во встрече примут и представители Меджлиса крымскотатарского народа.

Стороны обсудят вопрос подписания соглашения о свободной торговле, укрепления безопасности и борьбы с терроризмом. Также на встрече будут обсуждать положение крымских татар.

Напомним, 26 октября Порошенко встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в формате "тет-а-тет". Представители Украины и Беларуси подписали договор о реадмиссии.

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Источник: korrespondent.net

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