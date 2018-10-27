Митрополит Павел: Деяние митрополита Семашко – в фундаменте устройства Беларуси

В Минске в конференц-зале Национальной библиотеки Беларуси 24-26 октября прошла международная научно-практическая конференция «Митрополит Иосиф (Семашко; 1798-1868): личность, эпоха, исторический путь Православия на белорусских землях».
Научный форум был приурочен к 220-летию со дня рождения и 150-летию со дня кончины митрополита Литовского и Виленского Иосифа (Семашко), инициатора упразднения Белорусской Униатской Церкви, сообщает church.by.
Организаторами конференции выступили Белорусская Православная Церковь, Национальная академия наук Беларуси, Отделение гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, Институт философии НАН Беларуси, Минская духовная академия.
В состав президиума конференции вошли: митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, директор Института философии Национальной академии наук Анатолий Лазаревич, епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин, епископ Слуцкий и Солигорский Антоний.
В приветственном слове митрополит Павел подчеркнул, что «деяние, которое совершил митрополит Иосиф (Семашко) и его ближайшие сподвижники, — это поистине эпохальное событие, которое определило и создало фундамент церковно-государственного устройства нынешней Беларуси».
«Миссионерские труды святителя Иосифа, дерзаю так его именовать, продолжают приносить плоды и сегодня, сохраняя свою актуальность не только в Белой Руси, но и далеко за ее пределами. Именно в наше время, когда единству православного мира и единству восточных славян брошен серьезный вызов, нам надлежит глубоко и вдумчиво осмыслить служение Виленского архипастыря, изучить мотивы его деяний и постараться понять суть его подвига», — добавил Патриарший Экзарх.
Митрополит Павел особо отметил, что трудами владыки Иосифа и его сподвижников «более полутора миллионов белорусских униатов вернулись в Православную Церковь».
«В память о проведении Полоцкого Собора, инициатором которого был митрополит Иосиф (Семашко), была отчеканена медаль с надписью: «Отторгнутые насилием (1596) воссоединены любовью (1839)». Эти слова совершенно по-особому воспринимаются сейчас, когда в братской Украине, на родине митрополита Иосифа (Семашко), разворачивается кризис, связанный с вопиющим вмешательством политических сил во внутреннюю жизнь Церкви», – подчеркнул глава БПЦ.
Доклады представили ученые из Беларуси, Литвы, Польши, России, Сербии.
Источник: krynica.info
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