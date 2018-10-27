В Ирпене напали на застройщика

В Ирпене Киевской области вечером в пятницу, 26 октября, произошло покушение на застройщика Валерия Пешего. Об этом пишет Зоря Приірпіння.
Инцидент случился между 22:00 и 23:00 на Университетской улице. Неизвестные бросили на машину владельца строительного бизнеса зажигательную смесь, а потом напали на него с ножом.
"Пеший выскочил из авто. На него набросились двое нападавших, которые нанесли профессиональные удары ножом в шею и область сердца. К счастью для потерпевшего, они пришлись рядом с жизненно важными органами", - сказано в сообщении.
Вскоре на место покушения прибыли сотрудники полиции и медики.
Застройщик попал в реанимацию.
Ранее в Киеве неизвестные избили лидера Молодежного крыла Радикальной партии Олега Ляшка Игоря Белова.
Также СМИ писали, что в столице произошло вооруженное ограбление.
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Источник: korrespondent.net
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