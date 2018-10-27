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27. 10. 2018

Убийство Хашукджи: Саудовская Аравия отказалась выдать подозреваемых

Саудовская Аравия оказалась экстрадировать подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом заявил министр иностранных дел Эр-Рияда Адель аль-Джубейр в ответ на призыв Турции об экстрадиции подозреваемых, пишет AFP в субботу, 27 октября.

"Что касается вопроса о выдаче, то граждане Саудовской Аравии находятся под стражей в Саудовской Аравии, и следствие находится в Саудовской Аравии, и привлекаться к ответственности они будут в Саудовской Аравии", - сказал министр.

Он также добавил, что будут разработаны механизмы по предотвращению подобных ситуаций.

Как сообщалось, прокуратура Стамбула в рамках расследования дела об убийстве Джамаля Хашукджи направит запрос об экстрадиции 18 подозреваемых, задержанных в Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что старший сын убитого Хашукджи покинул территорию Саудовской Аравии.

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Источник: korrespondent.net

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