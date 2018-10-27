Соглашение с МВФ укрепит бюджет Украины - Волкер

Соглашение между Международным валютным фондом и Украиной о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by на 3,9 млрд долларов будет способствовать укреплению бюджета и продолжению программы реформ. Об этом специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью Интерфаксу в субботу, 27 октября.

По его словам, это соглашение в долгосрочных интересах Украины, как экономических, так и укрепления бюджета, реформ.

"Это сотрудничество может иметь очень позитивные результаты в долгосрочной перспективе", - сказал Волкер.

По его словам, Украина получит ощутимую финансовую поддержку.

"Это позволит правительству продолжать осуществлять свою деятельность: предоставлять услуги, демонстрировать на глобальном рынке сильную и стабильную позицию. С точки зрения макрофинансовых и бюджетных выгод для украинского правительства достижение договоренности с МВФ очень важно", - подчеркнул Волкер.

Дипломат добавил, что негативные результаты отсутствия соглашения с МВФ Украина начала бы ощущать уже в январе-феврале 2019 года.

"Это была бы катастрофа для Украины в макрофинансовом плане, если бы соглашения не было", - резюмировал Волкер.

Ранее Курт Волкер заявил, что повышение цен на газ в Украине поможет в реформировании энергосектора страны.

Напомним, 19 октября МВФ и власти Украины договорились об экономической политике в отношении нового 14-месячного соглашения stand-by.

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Источник: korrespondent.net