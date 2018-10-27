В Москве состоялось наречение епископа Боровлянского

В Москве в Тронном зале православного кафедрального соборного Храма Христа Спасителя 25 октября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин наречения архимандрита Игнатия (Луковича), клирика Брестской епархии в епископа Боровлянского, викария Минской епархии.
«В эти священные и вместе трепетные для меня минуты невольно вспоминаю слова Пророка: «Господом утверждаются стопы человека» (Пс. 36:23). Действие всеукрепляющей воли Господа и смиренное осознание своего недостоинства переполняют мое сердце. В раннем возрасте моя благочестивая мама привила мне любовь к Богу и Святой Церкви Христовой. Ее молитвы и благочестивая жизнь отразились в моем юном сознании, и уже тогда я принял решение — посвятить всего себя служению Богу. Приняв монашеский постриг, я проходил духовное становление у главной святыни белорусского народа — Жировицкой иконы Божией Матери. С благодарностью вспоминаю Свято-Успенскую Жировицкую обитель, Минскую духовную семинарию, Московскую духовную академию, где я смог встретить много людей, своими знаниями и примером жизни наставивших меня в вере. Ныне Господь призывает меня на новое служение — быть викарием Минской митрополии и нести послушание у Высокопреосвященнейшего митрополита Павла, Патриаршего экзарха всея Беларуси. Выполнять поручения Патриаршего экзарха большая честь, но вместе с тем и большая ответственность. Во время своего последнего визита в Беларусь Вы, Ваше Святейшество, подарили 25 богослужебных Евангелий с пожеланием строительства двадцати пяти новых храмов. А это значит — организации новых приходских общин, состоящих из людей, открывающих для себя красоту духовной жизни во Христе и жертвенное служение ближним. Именно в жертвенном служении Церкви, Богу и людям вижу я суть и своего будущего архипастырства», – обратился епископ Боровлянский к главе РПЦ, сообщает church.by.
Источник: krynica.info
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