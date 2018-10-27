В Минске открылась выставка о православном иерархе с материалами из Ватикана

В Минске в Институте теологии БГУ 25 октября состоялось открытие фотовыставки, посвященной памяти митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова).

Организатором фотоэкспозиции выступил православный Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла, сообщает church.by.

В 2018 году исполнилось 40 лет со дня кончины Никодима (1929-1978), митрополита Ленинградского и Новгородского, Патриаршего Экзарха Западной Европы, и 55 лет со времени его пребывания на Минской кафедре (4 августа-9 октября 1963 года).

Митрополит Никодим (Ротов) вошел в историю Русской Православной Церкви как выдающийся иерарх ХХ столетия, воспитавший целую плеяду архиереев и священнослужителей, несущих ныне ответственные послушания в Православной Церкви по всему миру. Одним из ближайших учеников приснопамятного митрополита Никодима является нынешний Предстоятель Русской Православной Церкви — Патриарх Московский и вся Руси Кирилл.

Фотовыставка «Митрополит Никодим и его время: путь служения Церкви» впервые была продемонстрирована Патриарху Кириллу в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе 13 октября 2018 года во время визита в Беларусь.

Помимо отечественных источников, представлены уникальные материалы из архивов Ватикана, полученные в июне 2018 года во время официального визита делегации Христианского образовательного центра в Рим.

Фотовыставка будет работать по 25 ноября.

Источник: krynica.info