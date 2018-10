В США произошла стрельба в синагоге

В американском городе Питтсбург в штате Пенсильвания произошла стрельба в здании синагоги. Об этом в субботу, 27 октября, пишет CBS.

Отмечается, что стрелок ворвался в здание, когда там было особенно многолюдно - в субботу многие верующие пришли в синагогу для молитвы.

На данный момент подтверждена гибель четырех человек. Есть сведения, что число жертв может доходить до семи или восьми.

Данных о количестве пострадавших пока нет.

Как сообщает телеграмм-канал Mash, стрелка задержали. Среди погибших два офицера полиции.

#BreakingNews Reports of an active shooter in a synagogue in Squirrel Hill. Huge police presence pic.twitter.com/vodOAuEBsu