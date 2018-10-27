Сепаратисты совершили четыре обстрела позиций ВСУ

Сепаратисты в течение текущих суток, 27 октября, четыре раза нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Отмечается, что опорные пункты наших войск на Приазовье, вблизи Водяного, были обстреляны из минометов 82 калибра и крупнокалиберных пулеметов. Также противник, кроме пулеметов, применил в районе этого населенного пункта еще и гранатометы.
Вблизи Песков и Опытного сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В ходе боевых действий ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал.
"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем", - отметили в штабе.
Напомним, за сутки 26 октября сепаратисты восемь раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе.
За неделю на Донбассе в ОБСЕ зафиксировали почти десять тысяч нарушений режима прекращения огня.
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Источник: korrespondent.net
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