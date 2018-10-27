В Стамбуле завершился четырехсторонний саммит по Сирии, в котором принимали участие лидеры Германии, Турции, Франции и России. Об этом в субботу, 27 октября, пишет Life.

Отмечается, что встреча продолжалась более двух часов в главном зале дворца Вахдеттин.

Как пишет Интерфакс, встречу планировалось провести еще в сентябре, однако долго не удавалось согласовать из-за разных графиков ее участников.

Cмотрите фотогалерею: В Стамбуле завершился саммит по Сирии

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Источник: korrespondent.net