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27. 10. 2018

В Стамбуле завершился саммит по Сирии

В Стамбуле завершился четырехсторонний саммит по Сирии, в котором принимали участие лидеры Германии, Турции, Франции и России. Об этом в субботу, 27 октября, пишет Life.

Отмечается, что встреча продолжалась более двух часов в главном зале дворца Вахдеттин.

Как пишет Интерфакс, встречу планировалось провести еще в сентябре, однако долго не удавалось согласовать из-за разных графиков ее участников.

Cмотрите фотогалерею: В Стамбуле завершился саммит по Сирии

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Источник: korrespondent.net

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