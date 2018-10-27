В Минске отметили 40-летие служения в Беларуси митрополита Филарета

В Минске в домовом храме православного Минского епархиального управления 24 октября был совершен благодарственный молебен, приуроченный к 53-летию архиерейской хиротонии и 40-летию служения на белорусской земле митрополита Филарета, Почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

Молебен совершил епископ Слуцкий и Солигорский Антоний, сообщает sluck-eparchiya.by.

За богослужением молились митрополит Филарет, митрополит Минский и Заславский Павел, епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин, игумения Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря Евдокия (Левшук). Богослужение посетили глава Администрации Президента Наталья Кочанова и Уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко.

По завершении молебна митрополит Павел поздравил Почетного Патриаршего Экзарха со знаменательными датами и пожелал здоровья и помощи Божией, отметив значительный вклад владыки Филарета в возрождение Православной Церкви в Беларуси.

Источник: krynica.info