В Гомеле епархия помогла бедным

В Гомеле 25 октября по благословению православного архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана, в рамках республиканской кампании «Забота» по оказанию помощи и поддержки пожилым людям и людям с инвалидностью, прошла акция по обеспечению нуждающихся на зимний период овощами.

От Гомельской епархии помощь в виде картофеля, моркови, свеклы, лука и капусты получили 50 одиноких престарелых, инвалидов преклонного возраста, малообеспеченных и многодетных семей, подопечных Общества Красного креста, сообщает eparhiya.by.

Кроме того, социальным отделом Гомельской епархии в течение осенне-зимнего периода помощь овощами оказывается нуждающимся, которым в силу жизненных обстоятельств трудно обеспечить самих себя и свои семьи.

Источник: krynica.info