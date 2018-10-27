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27. 10. 2018

Жировичские семинаристы совершили просветительский рейд по школам

В слонимские школы №2, 5, 7, 8, 9, 10, гимназию № 1 и Жировичскую сельскую школу 22-26 октября на классные часы пришли студенты православной Минской Духовной семинарии с беседой о «золотом правиле» нравственности.

В разговоре с ребятами будущие пастыри рассказали о Нагорной проповеди, о том, что Господь учил не осуждать ближних, прощать их, а еще о великой силе молитвы, милостыне, любви к врагам и исполнении заповедей Божиих, сообщает eparhia.by.

Школьники узнали о заповедях блаженств, их содержании и смысле. Вместе ребята прочли «золотое правило», которое дает нам Господь, и пришли к выводу, что в нем кроется суть всего христианского учения. В решении предложенных жизненных ситуаций семинаристы учили ребят делать правильный выбор, соотнося его с нравственными христианскими ориентирами – заповедями Божиими.

Источник: krynica.info

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