На праздники в Лавришевский монастырь можно по записи выехать из Минска

В православной Новогрудской епархии в Свято-Елисеевском Лавришевском мужском монастыре 5 ноября пройдут торжества, посвящённые престольному празднику обители.
К празднику приурочено великое освящение храма в честь преподобного Елисея, которое возглавит митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, сообщает sobor.by.
Программа празднований:
04.11.2018 (воскресенье)
16.00 — Всенощное бдение
По окончании богослужения совершается крестный ход вокруг обители, праздничный ужин.
00.00 — акафист с молебном преподобному Елисею Лавришевскому
05.11.2018 (понедельник)
08.00 — водосвятный молебен
08.30 — чтение Часов
09.00 — начало общей исповеди
09.15 — построение духовенства и мирян около входной брамы для встречи митрополита Павла
09.30 — встреча митрополита Павла
09.45 — начало Великого Освящения храма обители
10.10 — Божественная литургия
По окончании богослужения праздничная трапеза.
Из Минска организовывается паломническая поездка. Сбор паломников 5 ноября в 7 утра на станции метро «Малиновка». Возвращение в Минск около 18.00. Стоимость поездки — 25 рублей. Предварительная запись обязательна. Записаться в паломничество можно по номерам + 375 29 666 29 36,+375 25 79 11 672, Наталья.
Источник: krynica.info
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