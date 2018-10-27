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27. 10. 2018

На праздники в Лавришевский монастырь можно по записи выехать из Минска

В православной Новогрудской епархии в Свято-Елисеевском Лавришевском мужском монастыре 5 ноября пройдут торжества, посвящённые престольному празднику обители.

К празднику приурочено великое освящение храма в честь преподобного Елисея, которое возглавит митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, сообщает sobor.by.

Программа празднований:

04.11.2018 (воскресенье)

16.00 — Всенощное бдение

По окончании богослужения совершается крестный ход вокруг обители, праздничный ужин.

00.00 — акафист с молебном преподобному Елисею Лавришевскому

05.11.2018 (понедельник)

08.00 — водосвятный молебен

08.30 — чтение Часов

09.00 — начало общей исповеди

09.15 — построение духовенства и мирян около входной брамы для встречи митрополита Павла

09.30 — встреча митрополита Павла

09.45 — начало Великого Освящения храма обители

10.10 — Божественная литургия

По окончании богослужения праздничная трапеза.

Из Минска организовывается паломническая поездка. Сбор паломников 5 ноября в 7 утра на станции метро «Малиновка». Возвращение в Минск около 18.00. Стоимость поездки — 25 рублей. Предварительная запись обязательна. Записаться в паломничество можно по номерам + 375 29 666 29 36,+375 25 79 11 672, Наталья.

Источник: krynica.info

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