В Бобруйске освящен новый храм

В Бобруйске 21 октября епископ Бобруйский и Быховский Серафим возглавил чин великого освящения православного домового храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы Духовно-просветительского центра Свято-Духова прихода.
Его Преосвященству сослужили секретарь Бобруйского епархиального управления протоиерей Сергий Коровинский, настоятель Георгиевского храма протоиерей Геннадий Вейго, благочинный Гомельского районного округа протоиерей Артемий Кривицкий, настоятель Николо-Софийского храма протоиерей Димитрий Баркарь, сообщает bobreparhiya.by.
По окончании богослужения епископ Серафим обратился к молящимся с архипастырским словом, в котором поздравил собравшихся с воскресным днем, настоятеля и прихожан с событием освящения нового храма. Благочинный Гомельского районного округа протоиерей Артемий Кривицкий подарил приходу икону святого праведного Иоанна Кормянского.
Настоятелем храма назначен иерей Павел Лукин.
Источник: krynica.info
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