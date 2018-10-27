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27. 10. 2018

В Бобруйске освящен новый храм

В Бобруйске 21 октября епископ Бобруйский и Быховский Серафим возглавил чин великого освящения православного домового храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы Духовно-просветительского центра Свято-Духова прихода.

Его Преосвященству сослужили секретарь Бобруйского епархиального управления протоиерей Сергий Коровинский, настоятель Георгиевского храма протоиерей Геннадий Вейго, благочинный Гомельского районного округа протоиерей Артемий Кривицкий, настоятель Николо-Софийского храма протоиерей Димитрий Баркарь, сообщает bobreparhiya.by.

По окончании богослужения епископ Серафим обратился к молящимся с архипастырским словом, в котором поздравил собравшихся с воскресным днем, настоятеля и прихожан с событием освящения нового храма. Благочинный Гомельского районного округа протоиерей Артемий Кривицкий подарил приходу икону святого праведного Иоанна Кормянского.

Настоятелем храма назначен иерей Павел Лукин.

Источник: krynica.info

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