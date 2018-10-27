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27. 10. 2018

В Гродно освятили кафедры университета

В Гродно 26 октября состоялась встреча преподавателей и сотрудников педагогического факультета Гродненского Госуниверситета с иереем Сергием Цвирко, настоятелем православного храма Нерукотворного образа Господня в селе Коробчицы.

Встреча была приурочена к 60-летнему юбилею педагогического факультета. Обращаясь к преподавателям и сотрудникам, отец Сергий отметил, что перед педагогами стоит важная задача: дать студентам не только знания, но и воспитать у них образ православного человека, сообщает orthos.org.

Затем был совершен благодарственный молебен. В молитвах священник и преподаватели обратились к Господу с просьбой о здравии «всех учащих и учащихся здесь». Во время молебна было прочитано Евангелие об исцелении десяти прокаженных. В своей проповеди отец Сергий обратил внимание на то, что благодарность человеческая ничего не прибавит к миру и блаженству Бога, но она прибавит мира и блаженства самим людям.

В конце встречи был совершен чин освящения деканата и кафедр педагогического факультета, а также филиала научной библиотеки ГрГУ им. Янки Купалы.

Источник: krynica.info

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