В Стародорожском районе провели семинар по православию для педагогов

В селе Залужье в Стародорожском районе на базе ресурсного центра по духовно-нравственному воспитанию учащихся 14 октября состоялся семинар-практикум «Взаимодействие семьи и учреждения образования в духовно-нравственном воспитании детей на основе православных традиций белорусского народа».

Семинар посетили 26 педагогов из разных уголков Стародорожского района, сообщает sluck-eparchiya.by.

Программа включала доклад каждого педагога о деятельности своей школы в данном направлении, знакомство с ресурсным центром, мастер-класс, который провел иерей Владимир Сторчак, а также театрализованное преставление «Крещение Руси. 1030-летие», подготовленное воспитанниками воскресной школы при храме великомученика Георгия Победоносца в Залужье.

Круглый стол по обмену опытом за чаепитием провел протоиерей Александр Пигаль. В завершение отец Александр радушно принял участников семинара в Георгиевском храме. Всем гостям были вручены сувениры — ангелочки и букеты из колосьев, сделанные учащимися школы.

Источник: krynica.info