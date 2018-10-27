В Могилеве почтят расстрелянного священномученика Павлина (Крошечкина)

В Могилеве 2 ноября пройдет празднование памяти священномученика Павлина (Крошечкина).
Глава епархии архиепископ Могилевский и Мстиславский Софроний 2 ноября возглавит Литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, где в честь святителя Павлина освящен правый придел.
О священномученике Павлине Могилевском, сыгравшем важную роль в противостоянии Русской Православной Церкви большевикам и обновленцам в 30-ые годы, участнике «Соловецкого сопротивления» священнослужителей, можно прочесть здесь.
В 1904 г. Петр прибыл в Москву и там подвизался в Ново-Спасском монастыре, где принял иноческий постриг с именем Павлин и был рукоположен во священный сан. Окончив экстерном за один год Московскую Духовную Семинарию, иеромонах Павлин поступил в Московскую Духовную Академию и успешно окончил ее.
В 1921 году архимандрит Павлин Крошечкин был назначен епископом Рыльским Курской епархии. Ему было 42 года. Он энергично и результативно начал епископское служение. За 4 года пребывания в епархии он провел службы во всех церквях, посетил все монастыри. Во многих из них читал проповеди.
Осенью 1922 года была закрыта Глинская пустынь. Десять ее монахов, в их числе отец Таврион Батозский и Андрионик Лукаш, нашли приют в Рыльском Николаевском монастыре и надолго остались под покровительством епископа Павлина.
Голод 1921 года стал поводом гонений на Церковь. По всей стране прошли судебные процессы над священнослужителями, которые обвинялись в сокрытии церковных ценностей или противились изъятию их в пользу голодающих. Пострадал и епископ Павлин. 5 декабря 1922 года он был привлечен и подвергнут лишению свободы сроком на 5 лет. Заключение отбывал в Москве.
14 октября 1926 года епископ Павлин возглавил Полоцко-Витебскую епархию.
В ту пору, после кончины Патриарха Тихона в 1925 году, сложилась сложная и противоречивая ситуация во внутрицерковной жизни и во взаимоотношениях Церкви со светской властью. 7 июня 1926 года на тайном совещании 17 архиреев подготовили обращение к Правительству СССР. То обращение известно как «Памятная записка Соловецких епископов». В ней они высказали просьбу: положить конец прискорбным недоразумениям между Церковью и советской властью. У иерархов созрело решение: избрать Патриарха путем сбора подписей архиреев. Руководства проведением таких выборов Патриарха было поручено епископу Павлину Крошечкину.
О проведении выборов Патриарха без согласования с государственными органами власти стало известно НКВД. Начались новые аресты. Епископ Павлин Крошечкин был арестован в Курске.
После освобождения из-под стражи епископ Павлин находился под административным надзором, прожил без права выезда из Курска. 1 декабря 1927 года он получил назначение на пермскую кафедру, со званием епископа Пермского и Соликамского.
В 1933 году преосвященный Павлин прибыл в Могилев сане архиепископа Могилевского. В Могилеве, как и прежде в других епархиях, Преосвященный Павлин быстро заслужил доверие и благоговейное уважение со стороны священнослужителей и прихожан. 3 октября 1933 года он был арестован, обвинялся в создании «контрреволюционного подполья из числа служителей религиозного культа и активных церковников», осужден к 10 годам лишения свободы.
28 сентября 1937 года было заведено уголовное дело по обвинению архиепископа Павлина- гражданина Крошечкина Петра Кузьмича в создании и руководстве контрреволюционной группой в лагере, проведении агитации против Советской власти и распространении клеветы на сталинскую конституцию. Постановлением тройки Управления НКВД Западно-Сибирского края пон приговорен к расстрелу. 3 ноября 1937 года приговор был приведен в исполнение.
Источник: krynica.info
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