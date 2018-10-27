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27. 10. 2018

В Молодечно прошел II открытый духовный фестиваль «Музыка души моей»

В Молодечно 21 октября по благословению православного епископа Молодечненского и Столбцовского Павла во Дворце культуры прошел II Открытый духовный фестиваль «Музыка души моей».

Организаторами фестиваля стали Молодечненская епархия, Молодечненский районный исполнительный комитет, Дворец культуры, сообщает molod-eparchy.by.

В фестивале приняли участие как профессиональные вокальные ансамбли учреждений культуры Минской области, так и хоровые коллективы приходских храмов Молодечненской епархии.

Специальным гостем фестиваля стал смешанный хор Молодечненского государственного музыкального колледжа им. Михала Клеофаса Огинского под руководством Веры Кохановской.

В этот же день в выставочном фойе Дворца культуры состоялось открытие выставки «Блаженная Валентина – духовная заступница земли Минской», которая организована по результатам III Международного художественного пленэра «Святость земли белорусской». Выставка продлится с 20 октября по 1 ноября.

Источник: krynica.info

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