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27. 10. 2018

Кошка забралась на подиум во время модного показа в Турции

В Стамбуле бездомная кошка забралась на подиум во время модного показа Esmod International Fashion Show и прошлась во время дефиле вместе с моделями. Об этом в субботу, 27 октября, пишет Лента со ссылкой на Indianexpress.

Один из очевидцев выложил ролик на YouTube.

На кадрах видно, как животное усаживается посередине подиума и вылизывает лапы, затем пытается играть с проходящими мимо моделями. После этого животное прошлось по подиуму.

Судя по видео, животное никто не пытался прогнать.

Ранее было опубликовано видео с кошкой, которая покорила пользователей своей вежливостью.

Также ранее кот с грозным взглядом влез в кадр, когда его хозяйка хотела сфотографировать нового питомца.

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Источник: korrespondent.net

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