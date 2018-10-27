В Витебске прошла конференция православных женщин

В Витебске в филиале Международного университета МИТСО 25 октября прошла областная научно-практическая конференция «Женщины в истории родного края: жизнь и деятельность», посвященная 100-летию создания Союза православных женщин и Году малой родины в Беларуси.

Семинар организован Витебским областным объединением православных женщин, Белорусским союзом женщин, Витебским филиалом Международного университета «МИТСО», сообщает vitprav.by.

Перед началом работы пленарного заседания хор студентов Витебской духовной семинарии под управлением студента 4 курса Андрея Бухенко исполнил молитву «Царю небесный», а также представил вниманию слушателей несколько музыкальных произведений из своего репертуара.

Приветственный адрес архиепископа Витебского и Оршанского Димитрия зачитал настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы города Витебска протоиерей Сергий Захаров.

Всего во время пленарного заседания было заслушано 8 докладов.

Работа конференции продолжилась в трех секциях: «Женщины в служении Православной Церкви», «Женщины: история и современность» и «Женщины родного края — героини своего времени».

Участники конференции обратили внимание и на дальнейшую необходимость активного участия женщин во всех сферах общественной жизни. Роль жены, матери, хранительницы очага никогда и ни при каких обстоятельствах не может быть деформирована, так как — это реальный физический и духовный фундамент человеческого общежития.

Источник: krynica.info