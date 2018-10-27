Лента RSS
Подписаться на ленту
27 октября 2018, суббота, 22:30
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,4
27. 10. 2018

В Городке открылась кафедра православной литературы

В Городке на Витебщине 26 октября в библиотеке культурно-просветительского центра открылась четвёртая в Витебской епархии кафедра православной литературы.

Перед открытием в центральном городском православном Троицком храме состоялся молебен перед началом всякого доброго дела. Богослужение совершили руководитель отдела социальной направленности Витебской епархии иерей Виктор Гляд, благочинный Городокского округа протоиерей Владимир Догодька, благочинный Лиозненского округа иерей Вячеслав Пашкевич и духовенство Городокского благочиния, сообщает vitprav.by.

На молебен и открытие кафедры также прибыли участники международной научно-практической конференции «Женщины в истории родного края: жизнь и деятельность», проходившей в эти дни в  Витебске.

В библиотеке состоялось открытие и освящение православной библиотечной кафедры. В литературно-музыкальной гостиной воспитанниками детской школы искусств и коллективом хора храма была представлена концертная программа.

Протоиерей Владимир Догодька вручил в дар библиотеке от центрального храма города факсимильное издание Слуцкого Евангелия, подарочное издание житий святых святителя Димитрия Ростовского и юбилейное издание репродукций икон Андрея Рублева.

Источник: krynica.info

Это Интересно
Актуальное
Религия
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Почему никто ещё не открыл ресторан «Бабушка», где тебе просто молча несут еду, а потом ещё и ещё, укоряюще смотрят на тебя, пока все не съешь, а на выходе всучают два тюка с едой и просят позвонить, когда доберешься домой.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.