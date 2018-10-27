В Городке открылась кафедра православной литературы

В Городке на Витебщине 26 октября в библиотеке культурно-просветительского центра открылась четвёртая в Витебской епархии кафедра православной литературы.

Перед открытием в центральном городском православном Троицком храме состоялся молебен перед началом всякого доброго дела. Богослужение совершили руководитель отдела социальной направленности Витебской епархии иерей Виктор Гляд, благочинный Городокского округа протоиерей Владимир Догодька, благочинный Лиозненского округа иерей Вячеслав Пашкевич и духовенство Городокского благочиния, сообщает vitprav.by.

На молебен и открытие кафедры также прибыли участники международной научно-практической конференции «Женщины в истории родного края: жизнь и деятельность», проходившей в эти дни в Витебске.

В библиотеке состоялось открытие и освящение православной библиотечной кафедры. В литературно-музыкальной гостиной воспитанниками детской школы искусств и коллективом хора храма была представлена концертная программа.

Протоиерей Владимир Догодька вручил в дар библиотеке от центрального храма города факсимильное издание Слуцкого Евангелия, подарочное издание житий святых святителя Димитрия Ростовского и юбилейное издание репродукций икон Андрея Рублева.

Источник: krynica.info