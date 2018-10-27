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27. 10. 2018

Студенты мозырского филфака показали на православных Чтениях композицию о Высоцком

В Мозыре и Калинковичах 26 октября прошли V Туровские епархиальные образовательные чтения на тему «Молодежь: свобода и ответственность», которые являются региональным этапом перед проведением IV Белорусских Рождественских образовательных чтений в Минске и XXVII Международных Рождественских образовательных чтений в Москве.

Открытие и пленарное заседание V Туровских епархиальных образовательных чтений состоялось в Мозырском государственном педагогическом университете им. Ивана Шамякина, сообщает turov.by.

В заседании принимали участие священнослужители Туровской епархии, руководители епархиальных отделов и сотрудники Туровского епархиального управления, руководители структурных подразделений и преподаватели Мозырского университета, представители отделов образования, спорта и туризма ряда райисполкомов Гомельской области.

От имени епископа Туровского и Мозыркого Леонида к участникам Чтений с приветственным словом обратился председатель епархиального отдела религиозного образования и катехизации игумен Авксентий (Абражей).

Завершилось пленарное заседание выступлением студентов филологического факультета, которые показали литературно-музыкальную композицию, посвященную Владимиру Высоцкому.

Дальнейшая работа Чтений была организована в рамках пяти секций: История Православия на белорусских землях (48 докладов), Природа человека и смысл его жизни (14 докладов),  Христианские ценности в современном образовательном процессе (28 докладов), Молодежная политика Русской Православной Церкви (16 докладов), Воспитание гражданственности и патриотизма в этической доктрине Православия (8 докладов).

Источник: krynica.info

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