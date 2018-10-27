Названы самые демократичные города Украины

В пятерку украинских городов с самым высоким уровнем прозрачности, демократичности и вовлеченности общества в принятие управленческих решений вошли Черновцы, Киев, Хмельницкий, Львов и Краматорск. Об этом свидетельствуют результаты исследования Украинского независимого центра политических исследований.
Эксперты проанализировали 300 решений местных советов, а также процедуры, регулирующие доступ жителей 24 областных центров к управлению своими городами.
Отмечается, что за последние два года значительное количество городских советов расширили возможности для жителей управлять своими городами. Улучшение ситуации достигнуто за счет запуска в городах новых инструментов местной демократии - бюджетов участия и электронных петиций. Так, за два года 21 город запустил бюджет участия и еще 15 - е-петиции. Лишь четыре города запустили местные инициативы и три - общественные слушания.
Также сообщается об общем тренде на повышение прозрачности и подотчетности местного самоуправления общине: улучшились положения об отчетности городского головы и депутатов (7 городов), положения о депутатских комиссиях (5 городов), а также регламент городского совета (7 городов).
В целом эксперты проанализировали более 300 решений местных советов и отметили, что в 70 из них в течение последних 2 лет вносились положительные изменения, которые расширяют возможности жителей влиять на процессы управления городом.
В сравнении с 2016 годом, общий средний уровень демократичности украинских городов вырос на 17%. Наибольший прогресс сделали городские советы Киева, Львова, Хмельницкого и Ровно.
В то же время, в отдельных городах остаются искусственные барьеры, которые делают почти невозможным использование инструментов местной демократии. Так, для инициирования общественных слушаний в Чернигове нужно собрать 3000 подписей жителей (рекомендация - не более 50), а чтобы подать местную инициативу в Кропивницком - 19 000 подписей (рекомендация - не более 250).
Ранее Киев занял 15 строчку в рейтинге самых фотографируемых городов мира по версии одного из мировых лидеров в стоковой фотографии Dreamstime.
Также в Нацполиции назвали самый криминальный город Украины.
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Источник: korrespondent.net
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