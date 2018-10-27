Переход на зимнее время: Супрун дала советы по адаптации

В связи с переходом на зимнее время нужно внимательнее отнестись к своему физическому и эмоциональному здоровью. Об этом в субботу, 27 октября, на своей странице в соцсети Facebook пишет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, изменение режима может создать дополнительный стресс для организма. Среди негативных последствий, к которым может привести переход на зимнее время - нарушение сна, сердечно-сосудистой функции, ухудшение эмоционального состояния.

Чтобы спокойно пережить изменения, Супрун советует чаще выходить на прогулку.

"Свет, особенно дневной, помогает приспособиться к изменениям. В то же время в холодный период года пребывание на улице днем помогает простимулировать мозг и заставляют его выробатывать серотонин", - пишет и.о. министра здравоохранения.

Также Супрун советует не планировать в этот период времени важные дела, в частности, лучше воздержаться от интенсивных физических нагрузок.

Кроме этого, нужно стараться полноценно питаться, чтобы организм не испытывал недостатка в питательных веществах.

"Планируйте свое время так, чтобы полноценно спать не менее 7-8 часов. Если испытываете трудности после изменения времени - проконсультируйтесь со своим врачом", - пишет Супрун.

По ее словам, для большинства людей, которые не имеют серьезных проблем со здоровьем, такой переход не будет нести серьезной угрозы. Впрочем, все равно стоит следить за своим организмом и не планировать дополнительной нагрузки. Наиболее ощутимой эта смена в первые дни после перевода времени.

Ранее Супрун дала ряд советов, как избежать осенней хандры.

Напомним, украинцев 28 октября ожидает очередной перевод часов на зимнее время.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net