Наезд в Кривом Роге: известны подробности

Полиция Днепропетровской области открыла уголовное производство по факту наезда автомобиля на людей во время "гонок на выживание" в Кривом Роге. Об этом в субботу, 27 октября, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что авария случилась в 13:00.

"59-летний водитель гоночного автомобиля не справился с управлением, выехал за пределы трассы и наехал на зрителей", - сообщили в ведомстве.

В результате наезда пострадали четыре человека. Одна из пострадавших - 10-летняя девочка. Она находится в реанимационном отделении больницы с тяжелыми травмами головы и тела. Также известно, что 5-летний мальчик получил травмы средней тяжести. Кроме этого, 53-летняя женщина доставлена ​​в травматологию с закрытым переломом таза. Также пострадал мужчина, у него легкие травмы, от госпитализации он отказался.

Водителю грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Ранее в Ровно гонщик совершил наезд на старшего лейтенанта полиции.

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Источник: korrespondent.net