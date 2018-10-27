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27. 10. 2018

Трамп призвал ужесточить закон о смертной казни


Президент США Дональд Трамп в субботу, 27 октября, заявил, что власти должны ужесточить закон о смертной казни после инцидента со стрельбой в Питтсбурге, сообщает телеканал CBS Pittsburgh.
 
"Такие люди (как нападавший в Питтсбурге – ред.) должны заплатить максимальную цену. Это нужно остановить", – сказал американский лидер.
 
По словам Трампа, произошедшее в Питтсбурге оказалось более серьезным, чем он предполагал.

"Я поговорил с мэром и губернатором, чтобы уведомить их, что федеральное правительство всегда поддерживало и будет их поддерживать", – отметил Трамп.
 
Напомним, 27 октября мужчина открыл стрельбу в синагоге в американском Питтсбурге. В результате вооруженного нападения погибли восемь человек. Преступник сдался полиции после того, как был ранен. Стрелком оказался 48-летний Роб Бауэр.

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Источник: korrespondent.net

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