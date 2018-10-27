Стрельба в синагоге в США: число жертв увеличилось



Как минимум 10 человек погибли в результате стрельбы в синагоге в американском Питтсбурге (штат Пенсильвания). Об этом сообщает агентство Associated Press в Twitter.

Ранее сообщалось о восьми погибших и шести пострадавших. Власти Питтсбурга пока не делали официальных заявлений о числе жертв в результате инцидента.



Напомним, 27 октября мужчина открыл стрельбу в синагоге Питтсбурга во время субботней службы. В тот момент, в помещении находились от 60 до 100 человек. Стрелок сдался полиции после того, как был ранен. Его мотивы пока не известны, проводится расследование.

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Источник: korrespondent.net