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27. 10. 2018

Стрельба в синагоге в США: число жертв увеличилось


Как минимум 10 человек погибли в результате стрельбы в синагоге в американском Питтсбурге (штат Пенсильвания). Об этом сообщает агентство Associated Press в Twitter. 
 
Ранее сообщалось о восьми погибших и шести пострадавших. Власти Питтсбурга пока не делали официальных заявлений о числе жертв в результате инцидента.
 
Напомним, 27 октября мужчина открыл стрельбу в синагоге Питтсбурга во время субботней службы. В тот момент, в помещении находились от 60 до 100 человек. Стрелок сдался полиции после того, как был ранен. Его мотивы пока не известны, проводится расследование.

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Источник: korrespondent.net

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