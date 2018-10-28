Беспилотник наблюдателей ОБСЕ исчез на Донбассе



Во время полета в субботу, 27 октября, над неподконтрольными правительству Украины территориями Донецкой области, исчез беспилотник СММ ОБСЕ. Об этом сообщается в оперативном отчете миссии.



Отмечается, что в 01:18 вблизи населенного пункта Калиново, что в 72 км на восток от Донецка, беспилотник обнаружил зенитный ракетный комплекс 9К33 Оса. После этого беспилотник был отправлен в сторону Сауровки.



"В 01:36 беспилотник обнаружил колонну в составе семь грузовиков на грунтовой дороге вблизи границы с Российской Федерацией, где отсутствуют пункты пропуска через границу. Колонна следовала на юго-запад в направлении н. п. Манич (неподконтрольный правительству, 76 км к востоку от Донецка). После этого БПЛА направили на юг в направлении Нижнекрынского для продолжения наблюдения за колонной. В 01:53 СММ полностью потеряла связь с БПЛА, когда он пролетал на высоте примерно 7000 футов над районом к юго-востоку от Нижнекрынского", – говорится в отчете.



По данным наблюдателей, на протяжении 35 минут полета в районах Сауровки и Нижнекрынского отмечались помехи, по оценке, вследствие глушения. Беспилотник не вернулся к наземному пункту управления и считается утерянным.



Напомним, в июле беспилотник ОБСЕ обнаружил танки сепаратистов на Донбассе. В сентябре наблюдатели миссии ОБСЕ потеряли связь с беспилотнико у Мариуполя.

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Источник: korrespondent.net