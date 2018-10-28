Лента RSS
Подписаться на ленту
28 октября 2018, воскресенье, 01:18
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,4
28. 10. 2018

Число жертв стрельбы в синагоге в США выросло


В результате стрельбы в синагоге американского города Питтсбурга (штат Пенсильвания) погибли 11 человек. Об этом сообщил начальник управления общественной безопасности города Венделл Хиссрик в субботу, 27 октября.

"У нас имеется 11 жертв, среди которых нет детей", – приводят его слова американские СМИ.

Ранее сообщалось о 10 жертвах стрельбы.

В результате инцидента пострадали как минимум шесть человек, четверо из которых – полицейские. Двое раненых правоохранителей находятся в критическом состоянии, одного полицейского прооперировали, его жизнь вне опасности.

Напомним, 27 октября мужчина открыл стрельбу в синагоге Питтсбурга во время субботней службы. В тот момент в помещении находились от 60 до 100 человек. Стрелок сдался полиции после того, как был ранен. Его мотивы пока не известны, однако, как рассказали в полиции, мужчина выкрикивал антисемитские лозунги.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Анекдот все анекдоты

Почему никто ещё не открыл ресторан «Бабушка», где тебе просто молча несут еду, а потом ещё и ещё, укоряюще смотрят на тебя, пока все не съешь, а на выходе всучают два тюка с едой и просят позвонить, когда доберешься домой.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.