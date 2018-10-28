Число жертв стрельбы в синагоге в США выросло



В результате стрельбы в синагоге американского города Питтсбурга (штат Пенсильвания) погибли 11 человек. Об этом сообщил начальник управления общественной безопасности города Венделл Хиссрик в субботу, 27 октября.

"У нас имеется 11 жертв, среди которых нет детей", – приводят его слова американские СМИ.



Ранее сообщалось о 10 жертвах стрельбы.

В результате инцидента пострадали как минимум шесть человек, четверо из которых – полицейские. Двое раненых правоохранителей находятся в критическом состоянии, одного полицейского прооперировали, его жизнь вне опасности.

Напомним, 27 октября мужчина открыл стрельбу в синагоге Питтсбурга во время субботней службы. В тот момент в помещении находились от 60 до 100 человек. Стрелок сдался полиции после того, как был ранен. Его мотивы пока не известны, однако, как рассказали в полиции, мужчина выкрикивал антисемитские лозунги.

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Источник: korrespondent.net