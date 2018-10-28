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28. 10. 2018

Саммит по Сирии: принята итоговая декларация


Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Франции Эммануэль Макрон, глава России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель подтвердили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии. Об этом говорится в принятом по итогам переговоров на саммите по Сирии в Стамбуле совместном заявлении политиков, опубликованном на сайте Кремля.

"Президенты и канцлер рассмотрели последние события в связи с конфликтом в Сирии и выразили общую озабоченность в связи с исходящими от него угрозами и рисками как для региональной, так и глобальной безопасности и стабильности; подтвердили свою твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН", – говорится в документе.

В декларации также отмечается, что стороны "выразили свою решимость отвергнуть сепаратистские планы, направленные на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также национальной безопасности соседних стран".

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Ранее сообщалось, что США началиразработку плана политического переходного периода для Сирии.

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Источник: korrespondent.net

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