Саммит по Сирии: принята итоговая декларация



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Франции Эммануэль Макрон, глава России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель подтвердили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии. Об этом говорится в принятом по итогам переговоров на саммите по Сирии в Стамбуле совместном заявлении политиков, опубликованном на сайте Кремля.

"Президенты и канцлер рассмотрели последние события в связи с конфликтом в Сирии и выразили общую озабоченность в связи с исходящими от него угрозами и рисками как для региональной, так и глобальной безопасности и стабильности; подтвердили свою твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН", – говорится в документе.

В декларации также отмечается, что стороны "выразили свою решимость отвергнуть сепаратистские планы, направленные на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также национальной безопасности соседних стран".



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Источник: korrespondent.net